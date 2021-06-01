МЧС продолжает операции по спасению граждан

Отдел информации

На основании звонков, поступивших на горячую линию «112», за минувшие сутки соответствующими структурами МЧС был проведен 51 выезд на тушение пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 3 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как передает haqqin.az со ссылкой на МЧС, в результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки спасены 5 человек, включая одного ребенка, в том числе при пожаре в двухэтажном доме с деревянной конструкцией в Насиминском районе Баку пожарные спасли 2 человек.