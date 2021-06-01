МЧС продолжает операции по спасению граждан

На основании звонков, поступивших на горячую линию «112», за минувшие сутки соответствующими структурами МЧС был проведен 51 выезд на тушение пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 3 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Как передает haqqin.az со ссылкой на МЧС, в результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.

Всего за минувшие сутки спасены 5 человек, включая одного ребенка, в том числе при пожаре в двухэтажном доме с деревянной конструкцией в Насиминском районе Баку пожарные спасли 2 человек.