Арестован российский оппозиционер Дмитрий Гудков

Оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38, у него нет жалоб на здоровье и условия содержания, сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, передает ТАСС.

"Дмитрий Гудков был доставлен в изолятор на Петровке, 38, сегодня около 03:00. Жалоб на самочувствие и условия содержания в ИВС у него нет. В настоящий момент он находится в двухместной камере с гражданином, обвиняемым в совершении экономического преступления", - сказал Мельников.

Гудков взял с собой матрас, гигиенические принадлежности, попросил выдать книги и тапочки.

Уголовное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ) было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Дмитрий Гудков проходит подозреваемым по этому делу. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы - собственник помещения, арендованного в 2015-2017 гг. ООО "Сектор-2А", который возглавляла тетя Гудкова Ирина Ермилова.