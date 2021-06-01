МВД: Установлена личность запертой в конюшне пожилой женщины

Сотрудники Кедабекского районного отдела полиции провели расследование в связи с распространившимися в соцсетях видеокадрами с изображением престарелой женщины, которую держали привязанной в хлеву, сообщили haqqın.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Было установлено, что это Сакина Гасанова (1934 г.р.), которая прописана в Дашкесанском районе и живет в селе Ивановка Кедабекского района.

Сотрудники полиции установили ее местонахождение на территории села. На основании распространившихся видеокадров проводится расследование с целью установления личностей тех, кто привязал женщину.