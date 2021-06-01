Юлия Медведева, специально для haqqin.az, Москва 12:37

Корреспондент Russia Today, член Общественной палаты РФ, кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Мария Бутина поддержала инспектора ДПС из Новосибирска, который при задержании случайно выстрелил в голову молодому человеку. Бутина предложила не только снять с полицейского все обвинения, но и «наградить за службу». «Иного пути нет», - уверена она.

В Новосибирске 28 мая произошла трагедия. В ходе задержания водителя у полицейского произошел случайный выстрел. 19-летний Векил Абдуллаев погиб. По первоначальной версии Следственного комитета России, «преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по потерпевшему. После он вынул из кобуры свой табельный пистолет ПМ, взвел его в боевое положение и направил в сторону задержанного. В какой-то момент полицейский непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате произошел выстрел в голову потерпевшему». Следственный комитет изначально возбудил в отношении старшего лейтенанта Александра Гусева уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). После того как стало известно о смерти Абдуллаева, было принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ. Следствие продолжается. Но это нормальные и здравомыслящие люди в таких ситуациях предпочитают до поры до времени не спешить с выводами. Хайпожоры же вроде «птенца Марго Симоньян» уже пытаются заработать на человеческой трагедии и крови политический капиталец. Причём самым грязным методом. Путем разжигания межнациональной розни. Дескать, русский полицейский убил нападавшего на него азербайджанца – и правильно сделал.

Некоторое время назад Бутину пытались сделать чуть ли не национальной героинькой. Ну а как же – работала в США, была арестована, отсидела полтора года в американской тюрьме. Правда, при этом умалчивалось, что в ходе следствия она, буквально с первых дней, начала сдавать всё и всех. А потом и вообще пошла на сделку со следствием. Кому положено – об этом прекрасно знали, а потому за свою «деятельность в Америке во благо России» наград она не получила, ограничились устройством её в контору Марго «иди долма готовить» Симоньян. Но Бутиной этого было мало. Она всерьез считает, что заслуживает большего. И начались метания «шпионки-героиньки» в поисках теплого политического кресла. То она в экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в РФ, то в Общественной палате, где обозначала свою специализацию на защите прав и интересов граждан России за рубежом и в российской тюремной системе. Об успехах Бутиной на этом поприще неизвестно ничего. Но рвение и амбиции героиньки были замечены. И 31 мая стало известно, что Бутина выиграла праймериз «Единой России» по выборам в Государственную думу в Кировской области.