Освобожденное село Джемилли в Кельбаджаре фото; видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Джемилли Кельбаджарского района.
Представляем читателям эти кадры.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Джемилли Кельбаджарского района.
Представляем читателям эти кадры.
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