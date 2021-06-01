Подросток украл у родственника золото на 40 тысяч манатов фото
Сотрудники Гёйчайского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, сообщили haqqın.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Согласно информации, в отдел полиции обратился житель города Гёйчай и сообщил, что из его квартиры были похищены золотые украшения на 40 тысяч манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подросток, подозреваемый в совершении преступления, который является близким родственником жертвы.
В ходе расследования выяснилось, что подросток продал похищенное в ювелирные магазины, занимающиеся покупкой и продажей золотых изделий на территории района, а полученные деньги потратил на развлечения. Часть проданных им драгоценных украшений была изъята из этих магазинов в качестве вещественных доказательств и передана следствию.
По данному факту проводится расследование.