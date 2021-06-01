Минобороны России будет отслеживать ход учений НАТО Sea Breeze

Минобороны России будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breaze и реагировать в интересах безопасности РФ. Об этом заявил в среду журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации", - сказал он.

"В данном учении будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники", - добавил Конашенков.

Он отметил, что учения будут проводиться "на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах".

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля с участием Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран-партнеров.