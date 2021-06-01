В настоящее время на основании специального разрешения организуются поездки на освобожденные от оккупации территории в связи с реконструкцией и восстановлением территорий, строительством инфраструктурных и других объектов и другими видами деятельности.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС, учитывая опасность возникновения и быстрого распространения пожаров в связи с потеплением воздуха, а также богатство лесного фонда, флоры и фауны на наших освобожденных от оккупации территориях, малейшая небрежность или безответственность в отношении пожарной безопасности может привести к катастрофическим последствиям. А оставленные противником в этих местах многочисленные мины особенно затрудняют тушение пожаров.

Принимая во внимание вышесказанное, в том числе в связи с минной опасностью при тушении пожаров, которые могут возникнуть на освобожденных от оккупации территориях, существует риск для жизни пожарных. Министерство по чрезвычайным ситуациям, обращаясь к гражданам, посещающим эти районы по специальному разрешению, еще раз напоминает им о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности.