Минздрав: что нужно знать при сдаче теста на коронавирус

- Какие методы используются при тестировании на вирус COVID-19?

- Поскольку COVID-19 является вирусным заболеванием, для его выявления используют те же методы, что и при выявлении других вирусов. Так как вирусология является более микробиологическим методом исследования, метод посева считается золотым стандартом. При скрининге вирусов используются молекулярно-генетический метод, серологический метод и тесты на антигены, которые мы называем ПЦР (полимеразная цепная реакция). Против вируса COVID-19 в крови образуются формы igG (иммуноглобулин G) и igM (иммуноглобулин M). Первоначально в крови образуется igM - это антитела, которые образуются в остром периоде заболевания. Позже начинает формироваться igG. А с 10-14-го дня болезни IgM превращается в IgG и циркулирует в крови. В организме формируется igG против COVID-19, то есть формируется иммунный ответ.

- Как известно, определить наличие в организме вируса COVID-19 можно методом ПЦР-тестирования. Иногда граждане сдают анализы в разных клиниках и не могут войти в систему в качестве пациента, если результаты положительные. Мы также получили ряд обращений в связи с этим. В чем разница между этими анализами?

- Тесты на антигены также используются при определении вируса COVID-19. Это метод, который часто называют экспресс-тестированием. Граждане путают это с ПЦР-тестом, или в больницах, где они сдают мазки, разница между этими мазками не регистрируется. В чем разница: в обоих методах обследования берут мазок из носоглотки и из зева. Антигенные тесты растворяют в специальном буферном растворе. В этом методе используются специальные карточные тесты. Этот раствор добавляется к тесту и получают ответ примерно за 10 минут. Каждый метод имеет показатели чувствительности, специфичности. Самым точным методом тестирования на коронавирус является ПЦР-тестирование, его точность составляет 90-92%, в то время как быстрый тест на антиген имеет уровень точности несколько ниже. В заявлении ВОЗ также отмечается, что результаты, полученные другими методами, должны быть подтверждены анализом ПЦР.

- Мы сталкиваемся и с такими обращениями граждан. У гражданина отмечаются характерные признаки COVID-19, но реакция на ПЦР отрицательная. Как это можно объяснить?

- Существуют преаналитические факторы, которые могут влиять на результаты анализов. В целом в мировой практике влияние преаналитических факторов на результат анализа отмечается как 70 процентов.

- Но с чем связаны постоянно появляющиеся положительные результаты в тестах ПЦР?

- Иногда частицы вируса могут оставаться в верхних дыхательных путях, даже если вирус присутствует после выздоровления пациента. В таких случаях обследование обязательно нужно повторить.

- Проблема, которая в настоящее время больше всего беспокоит людей, в том, что есть лица, которые передают вирус тайно, или те, кто получил домашнее лечение без сдачи теста. По этой причине они не могут получить сертификат иммунитета. Один из наиболее часто задаваемых вопросов заключается в том, является ли серологическое обследование обязательным условием для вакцинации, и может ли присутствие антител в организме вызвать какие-либо проблемы во время вакцинации?

- Ни в одном источнике нет информации о том, что igG, содержащийся в организме, является противопоказанием для вакцинации. То есть после того, как вы заболели и выздоровели, небольшое количество антител остается в организме, что не является противопоказанием к вакцинации и не может вызвать каких-либо осложнений. Также отмечу, что у людей, которые не знают о своей болезни или легко переносят ее в домашних условиях, серьезных антител не наблюдается. По этой причине даже в случае положительного серологического теста вакцина будет оказывать более сильную поддержку организму.

- И последний вопрос: иногда граждане думают, что вирус можно обнаружить с помощью общего анализа крови. Можете ли вы дать краткую рекомендацию по этому вопросу?

- Общий анализ крови в основном показывает количество и состояние клеток в нашей крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов. Тромбоциты на самом деле рассматриваются как остатки клеток. Изучение показателей клинического анализа крови позволяет оценить такие состояния, как анемия, полисетемия, тромбоцитопения, тромбоцитоз и лейкопения, лейкоцитоз, которые могут быть как симптомом какого-либо заболевания, так и при самостоятельной патологии.