Еще один автобусный маршрут в Баку перешел на карточную систему

Оплата проезда в автобусах на очередной маршрутной линии будет осуществляться картой BakıKart.

Как сообщили haqqın.az в Бакинском транспортном агентстве, с 3 июня проезд в автобусах, курсирующих по маршруту №216 (поселок Балаханы - ст./м «Кероглу»), будет оплачиваться посредством карточной системы.

Для обеспечения комфорта пассажиров установлены POS-терминалы для пополнения баланса BakıKart в маркетах OBA по следующим адресам в поселке Балаханы:

улица Сефевидов, 70;

улица Гюлистан, 47А;

поселок Сабунчи - городское шоссе.