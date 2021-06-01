Ростуризм: Турция может открыться для россиян к июлю

Не исключено, что отправиться на турецкие курорты россияне смогут уже к июлю, заявила сегодня глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты", - сказала она в программе "Поздняков" на НТВ, передает ТАСС.

Россияне, понадеявшись на снятие коронавирусных ограничений на полеты в Турцию, только на июнь забронировали туры в эту страну как минимум на 25 млрд рублей, и это дополнительно к полумиллиону туров, забронированных в апреле-мае, сообщил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.