Завтра в Баку ожидается сильный ветер
Завтра, 3 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков, ожидается сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
На Апшероне температура воздуха ночью составит 16-21, днем 24-28 тепла, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 754 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.
Днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, град. Утром местами туман, западный ветер местами усилится.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3 июня на Апшероне будет дуть временами усиливающийся ветер хазри, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.