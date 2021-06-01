Накануне, 1 июня, около 20:00 около 40 армянских военнослужащих проникли на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района и заняли позицию в географических координатах 40 градусов 04 минуты 30 секунд северной широты и 45 градусов 54 минуты 42 секунды восточной долготы (N 40°04'30"; E 45°54'42"), сообщают Министерство обороны Азербайджана и Государственная пограничная служба.

В результате незамедлительных действий Вооруженных сил Азербайджанской Республики военнослужащие вооруженных сил Армении были выведены с азербайджанской территории.

При выводе личного состава вооруженных сил Армении с территории Азербайджана подразделения азербайджанской армии оружие не применяли.

«Вторжение вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана – очередная провокация, ответственность за которую полностью лежит на армянской стороне. Произошедшее еще раз свидетельствует о том, что, вопреки призывам международного сообщества и азербайджанской стороны решить пограничные вопросы путем переговоров и диалога, Армения преследует цель обострения ситуации вдоль государственной границы двух стран.

Нарушения государственных границ Азербайджанской Республики и вторжение вооруженных сил Армении на территорию нашей страны и впредь будут пресекаться решительными мерами. Армения должна действовать ответственно, уважать границы и территориальную целостность соседних государств и воздерживаться от провокаций, способствующих обострению ситуацию в регионе», - говорится в сообщении.