Переговоры Сахибы Гафаровой и Мустафы Шентопа в Исламабаде

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом на полях проходящей в Пакистане Второй всеобщей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса haqqin.az сообщили, что стороны обменялись мнениями о плодотворном сотрудничестве, углублении политических, экономических, культурных и гуманитарных отношений, направлении будущего развития межпарламентских связей.

Кроме того, спикеры парламентов двух братских стран подчеркнули важность регионального сотрудничества.

Мустафа Шентоп вновь поздравил Азербайджан в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне, а Сахиба Гафарова, в свою очередь, выразила признательность турецкой стороне за политическую и моральную поддержку Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.