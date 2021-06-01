Экс-глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»

Из прошлого состава в новый не попал профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин. Остальные члены совета сохранили свои места, передает РИА Новости.

На годовом собрании акционеров «Роснефти» утвержден новый состав совета директоров. В него вошла бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В качестве независимых директоров в новый состав, помимо Кнайсль, вошли исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток 2"), заместитель председателя совета директоров «Роснефти» Маттиас Варниг, глава правления компании Marcuard Holding Ltd Ханс-Йорг Рудлофф, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG (оператор газопровода "Северный поток") Герхард Шредер.

Кроме того, в совет вошли министр энергетики РФ Александр Новак, глава «Роснефти» Игорь Сечин, экс-глава ВР Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади.

Основным акционером «Роснефти» является государство, через «Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у «Роснефти» есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.