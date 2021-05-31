Правящие партии Азербайджана и Турции подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству, сообщает Trend.

Протокол подписали зампред правящей партии «Ени Азербайджан» (ЙАП) Таир Будагов и первый зампред Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулуш.

Протокол о намерениях подписан в рамках визита делегации ЙАП в Турцию.

На встрече, проведенной в центральном штабе Партии справедливости и развития в Анкаре, была высоко оценена реальная ситуация и обсуждены перспективы связей и сотрудничества между правящими политическими партиями двух братских стран.

После церемонии подписания Будагов и Куртулуш провели совместную пресс-конференцию.

Отметим, что в рамках визита, который продлится до 3 июня, будут проведены другие встречи делегаций партий, а также обсуждены вопросы сотрудничества между молодежными объединениями и ревизионными комиссиями ЙАП и Партии справедливости и развития Турции.