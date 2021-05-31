В Азербайджане за прошедшие сутки выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 378 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 5 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 334 288 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 325 418 человек благополучно прошли лечение, 4926 пациентов клиник скончались.

Лечение 3944 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 532 472 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8834 - за минувшие сутки.