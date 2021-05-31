Межбанк, Центробанк и VISA: оплачивайте проезд банковскими карточками

Сегодня каждая из 14 станций Апшеронского кольцевого маршрута во всех направлениях оборудована турникетами со считывающими устройствами для приема бесконтактных платежей. Бесконтактный запуск на Азербайджанских железных дорогах имеет стратегическое значение как для улучшения инфраструктуры приема электронных платежей, так и для модернизации транспортной инфраструктуры в стране, предоставляя пассажирам новый опыт оплаты и помогая операторам более эффективно управлять транспортной системой.

Visa в партнерстве с Азербайджанскими железными дорогами, Центральным банком Азербайджана и Международным банком Азербайджана объявляют о запуске системы бесконтактной оплаты проезда с помощью платежных банковских карт. Система бесконтактных платежей теперь доступна держателям банковских карт, выпущенных любым банком страны, на всех станциях Апшеронской кольцевой железной дороги – одного из самых популярных и загруженных пригородных транспортных маршрутов, обеспечивающих наиболее быстрое сообщение между Баку и Сумгаитом. Пассажиры могут удобно и безопасно оплачивать проезд бесконтактными платежными картами.

В рамках данного запуска для пассажиров предусмотрена возможность повысить категорию билетов до бизнес-класса с помощью бесконтактной оплаты в 27 бизнес-терминалах на всех станциях маршрута. Тариф зависит от дальности поездки – его стоимость рассчитывается исходя из количества станций, которые проезжает пассажир.

Таким образом пассажиры могут оплачивать стоимость поездки быстро, удобно и безопасно.

Для транспортных операторов бесконтактные платежи обеспечивают оптимизацию процессов перевозки и регистрации пассажиров, а также снижают сопутствующие затраты.

Этот важный инфраструктурный проект, упрощающий для пассажиров оплату проезда в городском транспорте, инициирован и реализуется при поддержке Центрального банка Азербайджана. Свои усилия для осуществления проекта объединили эквайер проекта Международный банк Азербайджана, основной поставщик услуг для Азербайджанских железных дорог; поставщик валидаторов и транспортного процессинга IBA Group; системный интегратор и менеджер программного обеспечения RBC Consulting; а также компания AzeriCard в качестве банковского процессора и Visa как технологический партнер.

«Азербайджанские железные дороги стремятся внедрять инновационные решения в свои услуги, чтобы предоставить пассажирам более комфортные и надежные условия проезда. Поезд уже является одним из самых экологичных и безопасных видов пригородного транспорта. Этот проект позволит пассажирам использовать свои банковские карты для беспрепятственных платежей и значительно упростит обслуживание клиентов», – сказал Эльяр Мурадов, начальник Департамента пассажирских перевозок ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«Сегодня, когда пассажиропоток начинает расти, но все еще не достиг предпандемического уровня, города и транспортные операторы по всему миру стремятся предоставлять безопасные, надежные и эффективные транспортные услуги. Во всем мире использование бесконтактных платежей в транспорте выросло на 187%, и в настоящее время Visa работает над внедрением и расширением этих услуг в более чем 500 городах мира. Мы гордимся тем, что Азербайджан входит в число стран, которые понимают важность развития системы бесконтактной оплаты на транспорте, и уверены, что этот важный проект выведет бесконтактные платежи в стране на новый уровень», - добавила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.

«Для Центрального банка Азербайджана основной стратегической целью цифровизации платежных услуг является глобальная трансформация безналичной экономики в Азербайджане путем создания более простых, быстрых, бесконтактных и удобных для потребителей платежных решений. Внедрение этих услуг на рынок также открывает возможности для развития новых потоков доходов и средств с добавленной стоимостью. Сегодня в сотрудничестве с нашими уважаемыми партнерами мы реализовали пилотную инициативу на железных дорогах, которая является частью Государственной программы «Расширение цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы». В рамках этой Программы мы добились колоссального роста платежей, количество платежных карт увеличилось на 44%, что составило 10,1 миллиона, а количество бесконтактных карт выросло в 5,5 раза и составило 4,6 миллиона. Мы твердо уверены, что это динамичное увеличение количества бесконтактных карт на рынке позволит нам ускорить эффективное и быстрое внедрение бесконтактных платежей на железных дорогах. Сегодня мы открываем новый этап в развитии транспортной системы страны и надеемся, что эта тенденция охватит всю транспортную экосистему страны», - заявил Фарид Османов, исполнительный директор Центрального банка Азербайджана.

«Внедрение бесконтактных платежей с помощью банковских карт на всех пассажирских станциях Азербайджанских железных дорог, расположенных на Апшеронском полуострове, – это очередной успех, который стал возможен благодаря передовым технологиям.

Нововведение позволит еще больше популяризировать бесконтактные способы оплаты среди клиентов. За последний год количество бесконтактных платежей по картам Международного банка Азербайджана увеличилось более чем в 10 раз. Такие проекты усиливают упомянутую тенденцию. Мы уверены, что бесконтактный способ оплаты обеспечит не только удобство для пассажиров, но и позволит существенно сэкономить время поездки.

Разработка инновационных решений и новые возможности для клиентов всегда будут оставаться приоритетом для Международного банка Азербайджана», – сказал Эльмир Габибуллаев, заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана.