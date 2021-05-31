Икрам Нур, автор haqqin.az 17:02

Официально стартовала предвыборная избирательная кампания в Иране. Кандидаты презентовали свои программы и лозунги в государственных СМИ и социальных сетях. Агитировать на улицах, собирать митинги или проводить массовые встречи с избирателями запрещено из-за коронавируса. Уже в который раз избирательная кампания в этой стране стартует со скандала. И всякий раз причиной тому решения Совета стражей конституции (ССК) - кому быть допущенным, а кто этого недостоин.

Вот и в этом году зарегистрированных кндидатов было 529, а осталось – семеро. Под победу Ибрагима Раиси, главы судебной власти и представителя консервативных кругов, поле на предстоящих выборах зачищено – и это главное, что нужно знать по итогам отбора. Единственный реальный кандидат, за которого могли бы проголосовать сторонники «прагматиков и реформаторов», Али Лариджани, экс-спикер парламента, плотное сито отбора не прошёл. Что означает и конец его политического клана, и серьёзное поражение либералов. Нынешний список выглядит следующим образом: Ибрагим Раиси – действующий глава судебной власти; Мохсен Резаи - секретарь Совета по целесообразности; Саид Джалили - представитель Верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности; Алиреза Закани - глава Исследовательского центра иранского меджлиса; Амирхосейн Казизаде-Хашеми - из лагеря либералов; Абдольнасер Хемати - нынешний управляющий Центральным банком Ирана; Мохсен Мехрализаде - бывший вице-президент. Ставки поменялись буквально на ходу: реформисты могут объединиться либо вокруг Мохсена Мехрализаде – из лагеря реформаторов, занимавшего ранее пост губернатора и вице-президента при администрации Хатами. Ну или Абдольнасера Хемати. Проблема только в том, что на иранской «улице» ни тот, ни другой авторитетом не обладают, они – кандидаты либеральствующих элит, «для ограниченного пользователя», так сказать.

У части правящих элит такое откровенное подыгрывание консервативному лагерю вызвало негодование. Поскольку при таком раскладе либералам-реформаторам приходит в ближайшие несколько лет политический конец. Их ставленник, действующий президент Хасан Роухани, даже направил по этому поводу письмо Верховному лидеру, в котором призвал Али Хаменеи вмешаться в избирательный процесс и внести изменения в объявленный список одобренных властями страны кандидатов. А бывший глава судебной системы и нынешний председатель Совета целесообразности (совещательный орган для разрешения споров между Меджлисом и Советом стражей), а также член ССК и по совместительству брат одного из дисквалифицированных кандидатов - Садек Лариджани в твиттере вообще разразился критической тирадой в адрес органа, членом которого он является. Правда, эта критика больше напоминает страдания с ноткой истерики. Судите сами – уступив в 2019 году пост главы судебной системы Ибрагиму Раиси, сейчас он вынужден наблюдать за тем, как его брат, Али Лариджани, вынужден уступить пост президента все тому же Раиси – как такое вынести, как тут смолчать?!

Ведь еще не так давно клан Лариджани жил идеями о том, что брат Али станет президентом, а брат Садек и вовсе Верховным лидером. Но подвела коррупция - не смог Садек удержаться, чтобы не брать «барашков в бумажках». И теперь некогда могущественный клан оказался выброшенным на обочину политической жизни. Без особых шансов на возвращение в большую политику. Отметился в этой истории и «назначенный» лидером предвыборной гонки Ибрагим Раиси. Который тоже внезапно начал отстаивать идею «честных выборов», основанных на соревновательности. Замолвил, так сказать, слово за дисквалифицированных кандидатов-реформистов. Понятно, что это чистой воды пиар, поскольку мало кто сделал для разгрома реформистов и клана Лариджани в последние годы больше, чем это сделал Раиси. Посмотрев на все эти «предвыборные страдания», Верховный лидер Ирана принял решение поддержать утвержденный Советом стражей конституции список кандидатов на выборах в президенты. «Уважаемый Совет стражей конституции в соответствии со своими обязанностями сделал то, что должен был сделать, и определил список кандидатов, - сказал он. – Я бы хотел поблагодарить тех, кто с уважением отнесся к решению Совета стражей».