Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий.

Как сообщает Минобороны, в целях организации служебно-боевой деятельности и обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями на территории Агдамского района введены в эксплуатацию еще две воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием и состоящие из устройств различного назначения.

Командир воинского объединения генерал-майор Хикмет Гасанов передал личному составу поздравления министра обороны по случаю открытия воинских частей и пожелал успехов на службе. Группе военнослужащих, отличившихся на службе, были вручены ценные подарки.

Отмечается, что в целях организации и несения боевого дежурства и службы войск на высоком уровне служебные помещения в комплексах модульного типа оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

Строительство новых воинских частей модульного типа продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях.