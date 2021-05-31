В Велопарке определились победители Кубка Баку

Соревнование, организованное Главным управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией велоспорта Азербайджана, стало в этом году первым внутренним стартом по шоссейным велогонкам.

Во время церемонии открытия глава Управления Рагиф Аббасов подчеркнул, что, как и в прошлом году, так и в этом, после смягчения пандемийных ограничений, первые внутренние соревнования проводит именно Федерация велоспорта.

В состязаниях велосипедистов не старше 15 лет на дистанции 10 км победили Аян Мамедзаде (Спортивная олимпийская школа N7) и Рави Рзаев (Республиканская олимпийская велошкола).

Среди 17-летних лучшими на дистанции 12 км оказались Радха Шабанова и Гусейн Нариманов из Республиканской олимпийской велошколы. Представители Велошколы были сильнее других и в соревнованиях молодежи: Виктория Сидоренко победила на дистанции 14 км, а Никита Сытов – в 22-километровой велогонке.

Наконец в Элитной/U-23 возрастной категории чемпионом стал Амрал Абдулазизли из Спортивной олимпийской школы N7, быстрее всех преодолевший дистанцию в 22 км.

Стоит добавить, что парк, на территории которого прошли соревнования Кубка Баку, был заложен в 1970-х годах Гейдаром Алиевым. Несколько лет назад он был переобустроен под велопарк. Сейчас этот объект является базой Федерации велоспорта Азербайджана, но открыт для всех любителей велоспорта и летних пикников.