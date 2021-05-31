МЧС предупреждает граждан о нестабильной погоде

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт министерства, по данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с вечера сегодняшнего дня и до утра 4 июня на территории страны ожидается нестабильная погода, сильный ветер. В северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, град.

В связи с этим населению рекомендуется быть осторожным, строго соблюдать необходимые правила безопасности, чтобы избежать опасностей, которые могут вызвать сильный ветер и неблагоприятные погодные условия.

В случае опасности следует звонить на службу «112».