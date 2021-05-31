Ученые назвали продукты, снижающие риск развития диабета

В 2019 году в мире было 463 миллиона взрослых людей с диагнозом диабет, еще 374 миллиона человек подвержены повышенному риску развития наиболее распространенной формы заболевания — диабета второго типа. По оценкам ученых, к 2045 году число больных диабетом в мире вырастет до 700 миллионов. Медики и диетологи считают, что важнейшую роль в снижении темпов развития диабета могут сыграть здоровое питание и образ жизни.

Австралийские ученые подсчитали, что у людей, съедающих как минимум две порции фруктов в день, вероятность развития диабета второго типа на 36 процентов ниже, чем у тех, кто потребляет менее половины порции. Результаты исследования опубликованы в журнале международного Эндокринологического общества The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Ученые из Университета Эдит Коуэн в Перте проанализировали данные 7675 участников Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни (AusDiab), проводимого Институтом сердца и диабета Бейкера. В данных исследования содержится информация о потреблении фруктов и фруктовых соков, взятая из опросников, а также о развитии диабета среди участников в последующие пять лет.

Результаты анализа показали, что у участников, которые ели больше цельных фруктов, шансы заболеть диабетом через пять лет были значительно ниже. Для фруктовых соков такой связи

"Мы обнаружили, что люди, которые потребляли около двух порций фруктов в день, имели на 36 процентов меньший риск развития диабета второго типа в течение следующих пяти лет, чем те, кто потреблял менее половины порции фруктов в день, — приводятся в пресс-релизе Эндокринологического общества слова руководителя исследования доктора Никола Бондонно (Nicola Bondonno) из Института исследований питания Университета Эдит Коуэн. — Более высокая чувствительность к инсулину и более низкий риск диабета наблюдались только у людей, которые употребляли фрукты, а не фруктовый сок. Вероятно, это связано с тем, что сок, как правило, содержит намного больше сахара и меньше клетчатки, чем цельные фрукты".

Исследователи обнаружили четкую связь между потреблением фруктов и маркерами чувствительности к инсулину, а это означает, что людям, потребляющим больше фруктов, приходится вырабатывать меньше инсулина, чтобы снизить уровень глюкозы в крови.

"Это важно, потому что гиперинсулинемия — высокий уровень циркулирующего инсулина — может повредить кровеносные сосуды и приводит не только к диабету, но и к гипертонии, ожирению и сердечным заболеваниям", — говорит Бондонно.

Авторы отмечают, что до сих пор неясно, как именно фрукты влияют на чувствительность к инсулину, но, вероятно, это влияние многостороннее. Особенно полезны в этом плане фрукты и овощи, содержащие флавоноиды.

"Помимо высокого содержания витаминов и минералов, фрукты являются отличным источником фитохимических веществ, которые могут повышать чувствительность к инсулину, и клетчатки, которая помогает регулировать выброс сахара в кровь, а также помогает людям дольше чувствовать сытость. Кроме того, большинство фруктов обычно имеют низкий гликемический индекс, что означает, что сахар фрукта переваривается и усваивается организмом медленнее. Эти результаты показывают, что здоровая диета и образ жизни, включающий потребление цельных фруктов, — отличная стратегия для снижения риска развития диабета второго типа", — заключает ученый.