В Азербайджане назвали условия для проведения свадеб

В ближайшие дни может быть принято решение о проведении свадеб, если будет продолжена тенденция, наблюдаемая сегодня в связи с коронавирусом, то есть если будет снижаться число новых инфицированных и расти число выздоравливающих и вакцинированных. Об этом Trend сказал глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По словам депутата, свадьбы могут быть разрешены при наличии COVİD-паспорта, сокращении времени проведения самой церемонии и других условиях.

«Люди хотят проводить свадьбы летом. Считаю, что если будет продолжена сегодняшняя тенденция в связи с коронавирусом, то в ближайшее время может быть дано разрешение на проведение свадеб», - надеется депутат.