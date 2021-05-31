МВД снова обратилось к водителям

МВД обратилось к населению в связи с ограничением движения транспорта на центральных улицах Баку из-за проведения Гран-при Азербайджана «Формулы-1», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением Гран-при Азербайджана на улицах Баку, по которым проходит трасса гонок, ограничено движение транспорта с 01:00 31 мая до 06:00 8 июня.

«В целях обеспечения безопасности водителей и пешеходов, организации бесперебойного движения транспорта в период действия ограничений сотрудники дорожной полиции продолжают нести службу в усиленном режиме. Вновь призываем водителей, пользующихся личными автомобилями, отдавать предпочтение общественному транспорту, соблюдать правила стоянки и парковки, выполнять указания сотрудников дорожной полиции, регулирующих движение, заранее планировать маршрут с учетом перекрытых улиц», - говорится в сообщении МВД.