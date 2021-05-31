«Азеригаз» на пятом месте в национальном конкурсе

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения, в конкурсе, организованном Caspian Energy Club, были определены 50 самых узнаваемых брендов. ПО «Азеригаз» вошло в первую пятерку среди 200 национальных корпоративных, сервисных и продуктовых брендов. Результаты конкурса были объявлены на встрече в онлайн-формате. В мероприятии приняли участие генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев и заместитель генерального директора по охране труда Джейхун Шихалиев.

Генеральный директор объединения Руслан Алиев поблагодарил всех, кто голосовал за ПО «Азеригаз» в национальном конкурсе Brand Award Azerbaijan, и поздравил организации-победители. Кроме того, он поблагодарил руководство Caspian Energy Club за организацию конкурса.