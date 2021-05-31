Любовница умиравшего миллиардера обокрала его на 25 миллионов

В российские правоохранительные органы поступило заявление с требованием привлечь к ответственности сожительницу гендиректора «Ухтагазстрой» Зураба Лысова за присвоение ценных вещей из его особняка в элитном поселке Садах Майендорф на сумму в 25 млн рублей, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

Отмечается, что за несколько лет до этого предприниматель завел отношения на стороне, а незадолго до смерти даже зарегистрировал в особняке свою любовницу и ее сына от первого брака. Избранницей женатого бизнесмена оказалась менеджер в одном из ресторанов.

Пока Лысов находился в больнице, любовница жила в особняке и заведовала хозяйством. Но работники в особняке начали замечать, что, пока хозяин лежал на лечении, его спутница потихоньку вывозила из дома разные ценные вещи. К самому Лысову незадолго до смерти в больницу приходил какой-то нотариус, который пытался получить подписи на сомнительных документах.

Сын бизнесмена после похорон решил заняться пропажей ценных вещей, но сожительница отца тут же заявила, что это ей подарили. Тогда наследнику не осталось ничего, кроме как обратиться за помощью в правоохранительные органы.