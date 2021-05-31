Минтруда обеспечило работой 536 человек

Государственное агентство по занятости в рамках программы софинансирования части заработной платы на социальных рабочих местах направило на соответствующие рабочие места 536 человек из социально уязвимых групп, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

Значительную часть из них составляют члены семей шехидов, участники и инвалиды войны. Трудовой договор между лицами, которым выдано направление, и работодателями уже заключен, и они приступили к работе.

На сегодняшний день для участия в программе были подписаны контракты с 71 работодателем, и лица, которым были предоставлены направления на работу, также обеспечиваются работой на предприятиях, принадлежащих этим работодателям.

Те работодатели, которые размещают вакансии в подсистеме «Занятость» в определенных приоритетных экономических областях, при наличии вакансии могут подать заявку, перейдя по ссылке https://forms н.gle/2cchumgduhuusjtb6. Лицам, которым выдано направление на основании данной программы и которые трудоустроены работодателями, часть заработной платы будет финансироваться Государственным агентством по трудоустройству.