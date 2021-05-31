Отдел международной информации 19:07

Тема происхождения коронавируса вновь вышла в заголовки новостей мировых средств массовой информации. Версия об утечке вируса из лаборатории в Ухане опять привлекает внимание общественности, получает отпор со стороны ВОЗ и китайских властей, становится предметом расследования американских спецслужб. Портал Daily Caller обратил внимание на то, что информация о роковой утечке не новость, но в течение года цензурировалась в редакциях мировых общественных медиа. Прошло полтора года, но до сих пор неизвестно, откуда взялась опасная инфекция SARS-CoV-2, превратившаяся в одну из самых трагических пандемий в истории человечества. Сейчас почти все, кроме китайцев и ВОЗ, считают, что правдоподобнее всего теория, согласно которой, вирус в результате инцидента вырвался из лаборатории Института вирусологии в Ухане. Как известно, там давно проводились опыты с коронавирусами.

К тому же, в 2018 году американские дипломаты, которые посетили это учреждение в рамках его сотрудничества с американскими учреждениями, предостерегали, что проводимые там исследования очень опасны, а условия безопасности работ оставляют желать лучшего, из-за чего оно может легко стать источником пандемии. Тема утечки вируса из лаборатории снова встала на повестку дня после публикаций в левацки настроенных газетах New York Post и Washington Post. Как выяснил портал Daily Caller, они не опубликовали ничего нового, а только то, что, по данным американской разведки, трое ученых из лаборатории Уханя еще до первого официально диагностированного случая попали в больницу с признаками заболевания, напоминающего Covid-19. Раньше не было известно о трех таких случаях. Это все стало ясно год назад, но вот издания в США, принадлежащие левому крылу политического спектра, писали о том, что все это вранье. Портал напоминает, что когда в начале прошлого года эта теория появилась в публичном пространстве, fact-checker-порталы, занимающиеся проверкой достоверности фактов, очень быстро признали это ложью. Когда вирусолог доктор наук Лимень Ян из Гонконга высказала в сентябре прошлого года эту теорию в разговоре с популярным журналистом Такером Карлсоном, fact-checker под названием Politifact тут же назвал версию специалиста «неточной и абсурдной».

В опубликованной статье портал буквально уничтожил теорию эксперта Лимень Ян. Правда, уже в мае этого года по-тихому удалил текст со своей страницы. И порталов с такой позицией было немало. Кроме этого, когда сенатор Тед Круз в начале мая 2020-го утверждал, что запись, касающаяся начала пандемии, опубликованная Washington Post, – это китайская пропаганда, один из популярных fact-checker’ов Глен Кесслер посмеялся и над сенатором, уверяя, что утечка из лаборатории была невозможна. Позже он продолжал смеяться над версией, называя тех, кто в нее верит, клоунами. То, что левые медиа посчитали эту теорию ложью, понятно, пишет niezalezna.pl. Ибо ее поддерживали президент Дональд Трамп и его союзники, как, например, сенатор Том Коттон. Теперь многие медиа, пытаясь оправдаться за свою первоначальную позицию, хотят снять с себя вину, открыто признаваясь в этом. Старший репортер Washington Post Аарон Блейк в своем фельетоне написал, что «стало ясно, что некоторые представители мейнстримовых медиа добились чрезмерной корректности» этой теории, когда писали - «утверждения Трампа и его союзников заслуживали скептицизма». Корреспондент CNN в Белом доме Джон Харвуд в то же время утверждал, что теорию признали лживой из-за того, что к ней не приложены никакие доводы, и потому признали, что с ее помощью Трамп «пробует отвлечь внимание от действий его администрации». И таких голосов звучало все больше. «Все доказательства, доступные сегодня, были доступны 12 месяцев назад, а большинство доказательств, доступных сегодня, были доступны еще 15 месяцев назад», - так комментирует ситуацию профессор биохимии Ричард Ибрайт из Университета Рутгера. Так называемые мейнстримовые медиа включились в тотальное цензурирование всего, что касается теории утечки коронавируса из лаборатории. Преуспело в этом и детище Цукерберга — facebook, где все публикации об этой версии назывались fake-news, а пользователи, писавшие об этом, наказывались отлучением от доступа в соцсеть на месяц.