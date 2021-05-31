Отдел международной информации и политики 19:22

Пока в мире идет вакцинация от коронавируса, фарм-империи зарабатывают на этом миллиарды, в лабораториях и научных центрах продолжается работа над созданием эффективных лекарств от пандемии COVID-19 и его разновидностей. Уже сообщалось о вакцине в виде таблетки или в виде спрея, которые каждый сможет использовать в домашних условиях. Но вот появилась информация, что абсолютно новое лекарство от коронавируса уже допущено к использованию в США. Более того, ученые-разработчики настаивают, что оно будет эффективно, ни много ни мало, от всех штаммов коронавируса!

Разрешение на применение средства против COVID-19 уже выдало Американское агентство по продовольствию и лекарствам (EDA). Препарат под названием Sotrovimab должен помогать в случае всех разновидностей коронавируса и предназначен для всех — и для взрослых, и детей. Как уточняют производители, средство относится к разряду моноклональных антител, которые побеждают инфекцию, имитируя природные антитела, вырабатываемые организмом человека. Препарат многократно тестировался в Лондоне и Сан-Франциско. Но он будет доступен не для всех. Предписывается давать его только лицам начиная с 12 лет, которые в легкой или умеренной форме переносят инфекционную болезнь. Sotrovimab является рекомбинированным моноклональным антителом человека, который связан с эпитопом в домене SARS-CoV-2, связывающим вкладки рецепторов протеина. Об этом сообщил сайт издания niezalezna.pl. Эпитоп — это так называемая антигенная детерминанта или часть макромолекулы антигена, которая распознается иммунной системой человека (антителами, B-лимфоцитами, Т-лимфоцитами). Как утверждают эксперты, Sotrovimab имеет ограничения по применению. Им нельзя лечить госпитализированных пациентов и тех, кто лежит под аппаратом искусственной вентиляции легких.