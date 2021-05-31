Сборная Азербайджана проигрывает Беларуси обновлено 21:13
На 56-й минуте сборная Беларуси открывает счет в матче. 1:0.
Скавыш пробил из-за пределов штрафной. Нашему голкиперу Эмилю Балаеву обзор был закрыт, и он не сумел среагировать.
* * * 21:01
Второй тайм в матче Беларусь – Азербайджан начался.
Счет 0:0. У нас пока нет замен.
* * * 20:47
После первого тайма счет 0:0.
Первые 45 минут прошли с преимуществом сборной Азербайджана, но до реальных голевых моментов дело не дошло.
* * * 20:00
В Минске начался товарищеский матч между футбольными сборными Беларуси и Азербайджана.
* * * 19:39
Стартовые составы сборных Беларуси и Азербайджана.
Беларусь: Павел Павлюченко, Максим Швецов, Руслан Хадаркевич, Максим Володько, Николай Золотов, Кирилл Печенин, Артем Быков, Евгений Яблонский, Макс Эбонг, Дмитрий Антилевский, Максим Скавыш.
Азербайджан: Эмиль Балаев, Ходжат Хагверди, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцук, Максим Медведев, Азер Салахлы, Гара Гараев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Намик Алескеров, Али Гурбани.
* * * 19:24
Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в Минске на Национальном Олимпийском стадионе начнется товарищеский матч между футбольными сборными Беларуси и Азербайджана.
Судить встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Дмитрием Мунтяном.
Напомним, 27 мая сборная Азербайджана играла в Аланье с Турцией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.