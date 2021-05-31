Одному Аллаху только ведомо, что испытывают потерявшие в боях руку, ногу наши карабах ские инвалиды, когда видят вполне обеспеченных и здоровых лиц (что видно даже внешне), ежемесячно получающих от государства такие же пособия, но… по липовым документам. И дело не только в психологических переживаниях. Эти «инвалиды» во всем своем липовом образе стали серьезным препятствием на их пути.

Нынешняя борьба правительства, развернутая на волне реформ, направлена как раз на предотвращение таких липовых назначений. На возведение мощного барьера перед здоровыми людьми, которые незаконным путем приобретает себе инвалидную степень, покушаясь на права тех, кто действительно испытывает трудности инвалидной жизни. Эта борьба направлена на разоблачение материально обеспеченных, но не желающих умерить свой аппетит за счет дополнительных дармовых доходов, которые им сулит инвалидная степень. Цель – исключить липовых инвалидов из рядов тех, кто носит статус действительного инвалида.

Липовая инвалидность, как и любая фикция вообще, в первую очередь является проявлением нравственной нечистоплотности, нечестности, иждивенчества. Никто не захочет лишиться даже малейшего кусочка своего тела. Нет в мире ничего дороже здорового тела. В то же время совсем немало тех, кто ради получения степени инвалидности готов подвергнуть себя на бумаге самым тяжким болезням, порой даже неизлечимым … Хочется еще раз повторить – на бумаге, лишь бы получить липовую инвалидность. И трудно сегодня найти у нас человека, в окружении которого не было бы здоровых лиц, когда-то нечестным путем «купивших» за взятки инвалидную степень и каждый месяц получающих у государства соцпособие. И таких липовых инвалидов тысячи.

Поэтому Министерство труда и социальной защиты населения решило положить конец таким безобразиям. В последнее время активно выявляются факты фиктивного назначения пособий. Липовые назначения аннулируются. Все это освещается на сайте министерства и в СМИ, так как обеспечение полной прозрачности в назначении инвалидности является важнейшим условием социальной справедливости. Но не все понимают в полном масштабе социальную значимость проводимых мероприятий, а некоторые даже подвергают критике министерство, обижающее инвалидов.

Предотвращения липовой инвалидности требует социальная справедливость, права лиц, обреченных на инвалидную жизнь. Этого требуют права наших гази, потерявших здоровье в результате тяжелых ранений в войне за освобождение оккупированных родных земель. И весьма показательно, что эти липовые инвалиды превратились в объект критики в первую очередь со стороны тех, кому судьба уготовила действительную инвалидную жизнь. (https://qafqazinfo.az/news/detail/taninmis-elilliyi-olan-sexsler-saxta-elillere-qarsi-323831)

И борьба Минтруда против липовой инвалидности дает серьезный эффект, о чем свидетельствует краткая статистика. Так, за последние годы выявлено и аннулировано более 7000 назначений липовой инвалидности. А это означает предотвращение незаконного использования 30 млн манатов бюджетных средств в год, или 735 млн манатов в долгосрочном периоде. И это не только искоренение липовой инвалидности, а также мощный удар по грязным рукам, так и тянущимся к средствам, предназначенным для обреченных на подлинную инвалидность лиц. А с другой стороны, сэкономленные в результате предотвращения незаконных расходов средства пошли как раз на увеличение соцпособий чувствительным слоям населения, в том числе лицам с инвалидностью.

Минтруда напоминает, что решением Кабмина от 30 декабря 2015 года все срочные дела по инвалидности были автоматически продлены на 5 лет без всяких проверок. Это решение охватило 190 тыс граждан. При этом наряду с настоящими инвалидами были продлены сроки инвалидности тысячам лиц, уже выздоровевших и реабилитировавшихся, а также получивших инвалидность фиктивным путем. Сегодня проводится переоценка инвалидности с истекшим сроком. И самый главный принцип при этом – назначение степени инвалидности только настоящим инвалидам, выявление и ликвидация липовой инвалидности.

Во многих случаях граждане не следят за информацией о сроке своей инвалидности. И в случае прекращения выплаты соцпособий думают, что инвалидность уже ликвидирована, выражают недовольство. А между тем инвалидность им никто не ликвидировал. Просто в соответствии с требованиями законодательства они должны обратиться в указанном выше порядке в медучреждения для продления истекшего срока инвалидности, включив в электронную систему направление (форму 88). При достижении 18-летнего возраста у детей с ограниченными возможностями здоровья также истекает срок их статуса. Но это не ликвидация инвалидности, они в указанном выше порядке также должны обратиться в медучреждения для определения группы инвалидности.

А для тех, кто упорно представляет ликвидацию липовой инвалидности, как прекращение выдачи пенсий и пособий, хочется привести лишь один, но убедительный факт. За последний месяц в стране 1 млн 250 тыс человек получили пенсии, а около 700 тыс человек – соцпособия. За четыре месяца с начала года 2 млн 350 тыс лицам выплачено 2 млрд 25 млн манатов, что на 6% или 113,9 млн манатов больше аналогичного прошлогоднего показателя.