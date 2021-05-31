Госкомтаможни о ситуации на Самурском посту

Сегодня в социальных сетях были опубликованы видеозаписи с утверждениями о задержании на Самурском таможенном посту Северного территориального Главного таможенного управления и недопуске в страну нескольких пустых грузовых и легковых транспортных средств, желающих транзитом проехать из Российской Федерации через территорию Азербайджанской Республики в другие страны ближнего зарубежья. На видеозаписях, сделанных водителями транспортных средств, стоящих на нейтральной территории на российско-азербайджанской границе, утверждается, что таможенные органы незаконно не пропускают транспортные средства.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе ГТК, в ходе паспортного контроля, осуществляемого при попытке этих транспортных средств въехать на территорию Азербайджанской Республики через таможенную границу, было установлено, что водители не имеют соответствующих разрешительных документов для въезда в страну через сухопутные границы. Так, согласно правилам, применяемым оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики в связи с пандемией, пересечение сухопутной границы возможно только на основании разрешительного документа, выданного этой организацией, или в случаях, определенных законодательством. В ходе расследования выяснилось, что эти транспортные средства не имеют соответствующих документов для занятия международными грузоперевозками.

Кроме того, было установлено, что указанные лица ввозят транспортные средства в страну с целью оформления в Азербайджанской Республике, а в этом случае для пересечения государственной границы требуется разрешение официальных структур.

Государственный таможенный комитет еще раз сообщает, что в соответствии с правилами, применяемыми в связи с пандемией, для пересечения таможенной границы по суше необходимо предоставить специальный разрешительный документ, выданный оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики структурам, действующим на границе.