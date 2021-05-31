Инара Рафикгызы, судебный корреспондент 19:57

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит процесс по делу Фадаила Атакишиева, обвиняемого в попытке умышленного убийства. Согласно материалам уголовного дела, 46-летний Атакишиев 5 августа 2019 года умышленно сбил своим автомобилем бывшую жену Рамиду Будагову и ее мать Нарын Гюльмамедову. Не довольствуясь этим, Фадаил Атакишиев вышел из машины и нанес обеим женщинам несколько ударов ножом. Мать и дочь, получившие тяжелые телесные повреждения, были немедленно доставлены в больницу. Благодаря усилиям врачей их жизнь удалось спасти.

Конфликт продолжался и после развода… Несмотря на то, что Фадаил Атакишиев официально развелся с женой, вражда между бывшими супругами не стихала. В день инцидента в Сураханском районном суде рассматривался иск родителей Атакишиева к Рамиде Будаговой о предоставлении возможности общения с внуками. Фадаил на своем автомобиле довез родителей до суда и стоял перед зданием, ожидая завершения заседания. Через некоторое время Рамида и ее мать Нарын вышли из здания суда. Возмущенный тем, что его бывшая жена и ее мать долгое время не позволяли ему общаться с детьми, Атакишиев решил расправиться с ними и совершил наезд на женщин. Будагова получила травмы, но ее матери удалось избежать удара автомобиля. Увидев, что Рамида жива, а ее мать и вовсе не пострадала, Фадаил нанес им удары ножом. В отношении Фадаила Атакишиева было возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства) и 221.1 (хулиганство). Решением суда Фадаил Атакишиев был арестован.

«После свадьбы жена изменилась» В суде обвиняемый Атакишиев признал себя частично виновным. Он рассказал, что вступил в брак с Рамидой в 2007 году, у них двое детей и до некоторых пор в семье не было серьезных проблем. «Через несколько лет замужества Рамиду словно подменили: ей резко разонравился наш дом и те условия, в которых мы жили. На этой почве у нас стали возникать скандалы», - сказал обвиняемый. По словам Фадаила, в 2017 году Рамида, забрав детей, сбежала из дома. Муж долго искал жену – у ее родителей, ее родственников и подруг, но так и не нашел. Но потом случайно встретил ее в поселке Бинагади. Он тогда сказал ей, ему не нужны проблемы, просто хочет увидеться с детьми. «Рамида пообещала устроить мне встречу с нашими детьми, но обманула меня», - утверждал на суде обвиняемый. Почему Рамида сбежала из дома? Атакишиев рассказал в суде, что брат его бывшей жены живет в Германии и уже получил гражданство этой страны. По его словам, Рамида тоже мечтала перебраться за границу. «Я же не хотел никуда уезжать, считал, что наши дети должны жить на Родине. Но Рамида не успокаивалась, и это было основной причиной наших скандалов. Я даже хотел покончить с собой (Фадаила Атакишиева спасли сотрудники МЧС – ред.). Узнав о том, что жена подала на развод, я обратился в суд с иском о том, чтобы мне разрешили встречи с моими детьми», - сказал обвиняемый. После этого пара официально развелась. Суд назначил за двоих детей алименты на общую сумму 300 манатов ежемесячно и закрепил за Фадаилом право видеться с ними 8 часов в неделю. «Мы развелись в июле 2018 года, и с того времени я видел детей всего лишь раз. Рамида скрывала их от меня и отказывалась выполнять решение суда», - утверждал Фадаил.