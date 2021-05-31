В Государственной службе по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС проведено учебно-методическое совещание в связи с подготовкой к пляжному сезону.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МЧС, на встрече присутствовали: руководство Службы, водолазно-поисковые группы и ответственные лица пунктов по спасению на водах.

Открывая мероприятие, начальник службы - генерал-майор Руфат Фарадов подробно рассказал о мерах, осуществленных в 2020 году по спасению утопающих.

Сотрудники структурных подразделений Службы выступили с отчетами об организации подготовки к пляжному сезону на 2021 год, проведении просветительской работы среди населения в связи с предупреждением несчастных случаев на воде, правилах безопасности на пляжах, требованиях технической безопасности при использовании спасательного оборудования.

В завершении глава Службы дал соответствующие поручения по обеспечению безопасности людей на водах и более эффективной организации поисково-спасательных работ.