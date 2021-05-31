Оппозиция забросала мешками здание Минздрава Армении и потребовала отставки министра

Оппозиция Армении потребовала отставки и.о. главы Минздрава Анаит Аванесян после скандала с телами армянских солдат, которые хранились в ненадлежащих условиях. Участники акции попытались забросать мешками здание Минздрава, полиция задержала четырех участников акции.

"Кавказский узел" напоминает, что 31 мая родственники военных, без вести пропавших во время войны в Нагорном Карабахе, провели в Ереване акцию протеста, указав на расхождения в официальных данных о числе найденных тел. Тела хранились в холодильниках, а "теперь их привезли и спешно передают родным", заявил один из участников акции.

Минздрав Армении проводит проверку информации о том, что тела солдат хранились в мешках в подвале центра судмедэкспертизы, сообщила и.о. главы министерства. Глава Абовянского отделения центра судмедэкспертизы и два сотрудника морга были сегодня отправлены в отставку.

Члены молодежного союза АРФ "Дашнакцутюн" провели акцию у здания министерства здравоохранения, требуя отставки и.о. министра Анаит Аванесян, сообщило Aysor.Am.

"Мы требуем, чтобы и.о. министра здравоохранения пришла сюда, мы хотим передать ей, что у нее нет никакого морального, человеческого права продолжать свою деятельность даже 20 дней, которые остались их власти. Министр как минимум должна подать в отставку и уйти", - процитировал одного из участников акции Sputnik Армения.

Участники акции забросали мешками здание министерства, выкрикивая, что этих мешков заслуживают не участники войны в Нагорном Карабахе, а исполняющая обязанности министра. После этого сотрудники полиции задержали четверых участников акции, сообщило издание.

К зданию Минздрава Армении стянуты силовики, в момент задержания участников акции возникли потасовки с полицией, однако в дальнейшем ситуация стабилизировалась, пишет Yerevan.Today.