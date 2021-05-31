Об этом заявил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile: «В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российскому объекту, так как мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред интересам Судана». Добавив при этом об «открытости Судана к военному сотрудничеству с США».

Ровно месяц назад на haqqin.az вышел материал, посвященный этой теме. В котором, в частности говорилось, что в вопросе создания российской военно-морской базы в Порт-Судане местные «власти, избегая резких движений, максимально затянут ратификацию договора с российской стороной – а потом и вовсе об этом забудут». Так, собственно, и получилось.

В силу своего стратегического положения Судан стал «невестой на выдание». Причем весьма разборчивой и требующей, чтобы партнер был богатым, а «конфетно-букетный период» включал дорогие подарки и шикарное ухаживание – как в романтических фильмах Голливуда.

И желающих в этом поучаствовать внезапно выстроилась очередь. И ставки растут. Что уж говорить об американцах с их двумя миллиардами помощи – Катар предлагает создать в Судане инвестиционную зону, саудовское министерство финансов готово работать с Суданом над облегчением долга.

Не остался в стороне и Париж. Макрон собрался аннулировать 5 миллиардов долларов долга Судана перед Францией и выдать еще 1.5 миллиарда, чтобы помочь Хартуму расплатиться с остальными. Причем этот процесс списания должен быть запущен к концу июня. И обойдется это всего в 60 евро из кармана каждого француза, всего-то в стоимость месячного проездного.

Хартум не отказывает никому, суданские официальные лица широко улыбаются каждому, кокетничают и жеманятся. Но для себя уже решили главное. То есть кто уж точно не будет в аутсайдерах борьбы за их благосклонность. И это – Пекин и, внезапно, Анкара. Шесть дней назад, 27 мая, вице-президент Турции Фуат Октай принял делегацию из Судана.