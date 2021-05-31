Турция пришла и в Судан новый поворот
Вопреки опровержениям официальных лиц, Судан действительно приостанавливает действие соглашения с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Порт-Судане.
Об этом заявил начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile: «В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российскому объекту, так как мы не можем подписывать соглашения, которые наносят вред интересам Судана». Добавив при этом об «открытости Судана к военному сотрудничеству с США».
Ровно месяц назад на haqqin.az вышел материал, посвященный этой теме. В котором, в частности говорилось, что в вопросе создания российской военно-морской базы в Порт-Судане местные «власти, избегая резких движений, максимально затянут ратификацию договора с российской стороной – а потом и вовсе об этом забудут». Так, собственно, и получилось.
В силу своего стратегического положения Судан стал «невестой на выдание». Причем весьма разборчивой и требующей, чтобы партнер был богатым, а «конфетно-букетный период» включал дорогие подарки и шикарное ухаживание – как в романтических фильмах Голливуда.
И желающих в этом поучаствовать внезапно выстроилась очередь. И ставки растут. Что уж говорить об американцах с их двумя миллиардами помощи – Катар предлагает создать в Судане инвестиционную зону, саудовское министерство финансов готово работать с Суданом над облегчением долга.
Не остался в стороне и Париж. Макрон собрался аннулировать 5 миллиардов долларов долга Судана перед Францией и выдать еще 1.5 миллиарда, чтобы помочь Хартуму расплатиться с остальными. Причем этот процесс списания должен быть запущен к концу июня. И обойдется это всего в 60 евро из кармана каждого француза, всего-то в стоимость месячного проездного.
Хартум не отказывает никому, суданские официальные лица широко улыбаются каждому, кокетничают и жеманятся. Но для себя уже решили главное. То есть кто уж точно не будет в аутсайдерах борьбы за их благосклонность. И это – Пекин и, внезапно, Анкара. Шесть дней назад, 27 мая, вице-президент Турции Фуат Октай принял делегацию из Судана.
Говорили о многом. В частности, о турецкой военной базе на принадлежащем Судану острове Суакин. В 2018 году Анкара и Хартум договорились о 99-летней аренде острова Турцией, реконструкции порта и строительстве военной базы. Строительные работы были запущены в том же 2018 году. Однако после переворота в Судане данная инициатива была заморожена на неопределённый срок.
Теперь, судя по всему, для этого проекта наступает время оттепели. Не забесплатно, конечно. А в обмен на инвестиции в размере около 10 миллиардов долларов, соглашение о которых было подписано в ходе визита суданского вице-президента Мухаммада Хамдана Дагло в Анкару.
А уже несколько дней спустя суданский министр городского развития Абдулла Яхъя заявил, что уже в ближайшее время страну посетят представители турецких фирм, занимающиеся строительством дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.
Просто обратите внимание – переговоры только завершились, на подписанных соглашения еще и чернила не просохли, а турецкий бизнес уже стартует в Судан, чтобы на месте обсуждать детали контракта. Лучшего способа продемонстрировать серьезность намерений и профессиональный подход и представить трудно.
Турция уже вступила в конкурентную борьбу за Судан. Эта борьба легкой не будет. Но и Анкара не намерена отступать, опираясь на свою «умную силу». Которая, в частности заключается в том, чтобы не списывать долги – а путем создания промышленных производств и инфраструктуры дать африканским странам по ним расплатиться и для себя еще заработать.