Товарищ Си на проводе с Ильхамом Алиевым

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, Ильхам Алиев и Си Цзиньпин с удовлетворением отметили, что в период пандемии COVID-19 Азербайджан и Китай, проявив настоящую дружбу, преодолели трудности и поддержали друг друга. Президент Ильхам Алиев выразил благодарность председателю КНР за поддержку в борьбе с пандемией COVID-19.

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Китай успешно сотрудничают в политической, экономической и транспортно-логистической сферах. Глава государства отметил готовность Азербайджана к дальнейшему укреплению связей с Китаем и приветствовал расширение деятельности китайских компаний в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев передал председателю КНР Си Цзиньпину поздравления по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайско-азербайджанские отношения находятся на пороге нового исторического этапа, отметив, что обе страны развивают традиционную дружбу, углубляют сотрудничество и усиливают взаимную поддержку. Председатель КНР подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером в реализации инициативы “Один пояс - один путь” и Китай поддерживает выбранный азербайджанским народом путь развития.

Главы государств отметили, что в 2022 году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и это знаменательное событие поспособствует дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и Китаем.

Главы государств затронули важность совместной координации деятельности в рамках развития проекта “Один пояс - один путь” и использования имеющихся возможностей. Также была отмечена необходимость углубления сотрудничества двух стран в области транспорта и логистики, содействия созданию транспортных коридоров в Центральной Азии и Европе.

Си Цзиньпин выразил готовность китайских компаний к дальнейшему поощрению инвестиций в Азербайджан, развитию сотрудничества в рамках инфраструктурных проектов. В то же время он подчеркнул, что Китай намерен импортировать из Азербайджана высококачественную специальную продукцию.

В ходе беседы было отмечено, что две страны готовы приложить совместные усилия для содействия развитию всестороннего стратегического партнерства.

Главы государств взаимно выразили поддержку территориальной целостности и суверенитету своих стран.

Президент Ильхам Алиев пожелал Китайской Народной Республике успехов в организации зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году.