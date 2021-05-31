Дело в том, что руководство страны пошло на беспрецедентный шаг и учло не только непосредственные данные от системы здравоохранения, но и учло разницу между средним числом умерших за год по сравнению с данными по предыдущим годам. Международные эксперты указывают, что лишь таким образом можно получить данные, близкие к реальным. Ведь кто-то из больных оказывается не учтен официальной медициной из-за того, что не стал обращаться к врачам, что не редкость в бедных странах, кому-то был поставлен неверный диагноз, кто-то не выдержал послековидных осложнений. Лишь общее увеличение смертности дает полную картину потерь от пандемии.

Власти Перу неожиданно решили поправить официальные данные о количестве погибших от коронавируса и указали их число в 180 764 человека. И это оказалось почти в три раза выше цифры, которая называлась раньше – около 69 тысяч.

Пойдя на этот беспрецедентный шаг, власти Перу пошли на немалый политический риск: ведь теперь страна возглавила список стран с самой высокой смертностью от ковида: более 500 умерших на 100 тысяч человек населения. Раньше эту строчку занимала Венгрия с 300 смертями на сто тысяч человек.

Не лучшая характеристика деятельности правительства, да еще за неделю до второго тура президентских выборов. Впрочем, действующий временный президент Франсиско Сагасти, занимающий этот пост всего полгода, не баллотируется, поэтому и ответственности за результаты борьбы с пандемией не несет.

В финальном голосовании, которое пройдет 6 июня, сойдутся представитель левых сил Педро Кастильо, набравший в первом туре почти 20% голосов, и Кейко Фухимори, дочь бывшего президента Альберто Фухимори, у нее 13%. Кейко принимает участие уже в третьих выборах подряд и каждый раз не дотягивает до победы. Не похоже, что ей повезет и в этот раз: в предыдущих случаях у нее были выше результаты после первого тура. Впрочем, с учетом обвинений в коррупции результат Фухимори просто удивительный.

Перу очень бедная страна, и потому высокие цифры смертности не удивляют, наоборот, официальная статистика выглядела приукрашенной на фоне сообщений о переполненных больницах с недостатком кислорода и о массовых захоронениях умерших. Одна из примет здешней бедовой ситуации – отсутствие у нищего населения холодильников, что не позволяет им пережидать пандемию дома и часто ходить у людные места за продуктами. С последствиями этого чрезвычайного положения будет разбираться уже новый президент, которым станет, скорее всего, Педро Кастильо.