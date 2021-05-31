Глава Госкомитета Ровшан Рзаев заявил, что полмиллиона азербайджанцев хотят вернуться в Карабах

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Около 70% из 750 тысяч вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться на освобожденные территории. Об этом в интервью российской газете «Известия» заявил председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, глава комиссии по делам переселенных лиц Ровшан Рзаев. «Действительно, люди в большинстве своем вернутся на свою родную землю. Думаю, это будет свыше 60-70% из 750 тыс. вынужденных переселенцев. Всё это время, работая с нашими переселенцами, мы видели их стремление вернуться в свои родные земли. Вот в Шушу, я думаю, вернется 101% населения (смеется). Поскольку так долго азербайджанский народ ждал возвращения Шуши, что от желающих вернуться именно туда отбоя не будет», - сказал он.

Ровшан Рзаев отметил, что согласно действующему законодательству, государство обязано дать вынужденным переселенцам возможность вернуться в свои родные места, дать им достойную жизнь. «Мы предполагаем под этим хорошую квартиру, хорошую работу, чтобы они могли бы заново выстроить свою судьбу и судьбу своих детей. После войны между Арменией и Азербайджаном мы знаем, что вся эта территория заминирована. Следовательно, минные поля должны быть зачищены. Второе — надо создать заново инфраструктуру, то есть провести в районы газ, свет, воду, проложить дороги. А также построить современные деревни и города. После того как всё это отстроится, уже возникнет вопрос о переселении», - сказал он. Глава Госкомитета добавил, что стратегия развития освобожденных районов предполагает восстановление на их территории производств, которые там существовали до войны 1989–1994 годов. А также возведение умных деревень с акцентом на экологию и сельское хозяйство.

«Вы знаете, за 10 лет вынужденные переселенцы однозначно вернутся в свои родные деревни, города. Но сколько, какой объем работы мы успеем сделать за этот срок — покажет время. Пока невозможно сказать, что мы через год построим, образно говоря, 10 тыс. домов. Для этого нужно время, нужен огромный капитал. Главная загвоздка в этом вопросе — то, что Армения никак не хочет отдать нам карты минных полей, чтобы мы начали восстановление и быстрее, и дешевле. К сожалению, уже были неоднократные случаи, когда люди подрывались на минах целыми семьями, и это большая трагедия. И она всё еще продолжается», - сказал он. Российские журналисты также спросили Ровшана Рзаева об армянском населении Гадрута. В свою очередь, глава Госкомитета напомнил, что точно так же, как армяне проживали в Гадруте, азербайджанцы проживали в Ханкенди, Агдере и Ходжалы.