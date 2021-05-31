Председатель Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Вюгар Бехбудов посетил семью разведчика Гусейна Тагиева, ставшего шехидом в Отечественной войне.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, с первых месяцев текущего года семьи шехидов и инвалиды Отечественной войны обеспечиваются жильем. Семья шехида Гусейна Тагиева, проживавшая на съемной жилплощади, также получила двухкомнатную квартиру в новом жилом комплексе в поселке Рамана.

На встрече говорили об исторической победе нашей армии, героических сыновьях Родины, в том числе о храбрости, проявленной Гусейном Тагиевым, который участвовал в апрельских и товузских сражениях, а погиб в боях за Физули во время Отечественной войны.

Распоряжениям Президента он был награжден медалями "За освобождение Физули", "За Родину" и "Отважный боец".