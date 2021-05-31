В Северной Корее публично казнили торговца CD-дисками наш обзор
Пхеньян продолжает закручивать гайки внутри страны, борясь с «капиталистическим» образом жизни. За прически и рваные джинсы носителям признаков «загнивающего Запада» грозит отправка в трудовые лагеря. Но есть кары пострашнее. Стало известно, что жителя Северной Кореи расстреляли за продажу музыки и фильмов, завезенных из Южной Кореи.
Источник портала DailyNK.com сообщил, что за недонесение на человека, который смотрит видео из враждебной соседней страны, в КНДР грозит заключение на срок 7 лет.
Так как информация из этой полностью закрытой коммунистической системы поступает в мир нечасто и с большим трудом, интернет-издание сообщило, что 25 апреля текущего года власти Северной Кореи публично казнили жителя страны из города Вонсан провинции Канвон, который нелегально продавал компакт-диски и USB, с записанными на них южнокорейскими фильмами, клипами, отрывками из информационных программ.
Как поведал изданию анонимный информатор, эти нелегальные, крамольные, с точки зрения коммунистов, материалы житель продавал по 5-12 долларов за штуку. Казненный по имени Ли был главным инженером в комиссии по управлению сельским хозяйством в городе Вонсан (расположен в восточной части Северной Кореи у Японского моря). Источник портала рассказал, что на экзекуцию смотрели около 500 человек. Родным Ли при этом приказано было сидеть в первом ряду.
«Это была первая казнь за антисоциалистические акты на основании антиреакционного закона», - передает портал.
«После зачитывания приговора раздался залп из двенадцати стволов. Мертвое тело было положено в соломенный мешок и загружено в ящик, а затем куда-то увезено», - так описал казнь анонимный источник.
«Соседи семьи разразились плачем, когда увидели четырех охранников, поднимавших лежащую жену Ли и вбрасывающих ее в фургон, как багаж, но были вынуждены стиснуть зубы и плакать молча, чтобы не быть схваченными на преступном плаче сочувствия реакционеру», - добавил очевидец казни.
Сообщалось также, что семья расстрелянного была отправлена в концентрационный лагерь для политических заключенных. Вполне вероятно, что они попадут в один из урановых концлагерей, которые, как сообщал haqqin.az, власти уже развертывают на радиоактивных рудниках.
Но на этом не закончилась расправа. Теперь министерство государственной безопасности разыскивает лиц, купивших у Ли музыку и фильмы. Власти уже арестовали 20 продавцов нелегальной продукции, которых подозревают в распространении таких материалов.
Портал обратил внимание на то, что за недонесение на тех, кто пользуется образцами культуры Южной Кореи, тоже карают — отбыванием срока в тюрьме в течение 7 лет.
Пхеньян продолжает жить в состоянии осажденной крепости, невзирая на блокаду, санкции и противостояние с Соединенными Штатами. Страдают же от этого, прежде всего, простые корейцы, которых власти запугивают тюрьмой и смертью.