Отдел международной жизни и политики 21:35

Пхеньян продолжает закручивать гайки внутри страны, борясь с «капиталистическим» образом жизни. За прически и рваные джинсы носителям признаков «загнивающего Запада» грозит отправка в трудовые лагеря. Но есть кары пострашнее. Стало известно, что жителя Северной Кореи расстреляли за продажу музыки и фильмов, завезенных из Южной Кореи. Источник портала DailyNK.com сообщил, что за недонесение на человека, который смотрит видео из враждебной соседней страны, в КНДР грозит заключение на срок 7 лет.

Так как информация из этой полностью закрытой коммунистической системы поступает в мир нечасто и с большим трудом, интернет-издание сообщило, что 25 апреля текущего года власти Северной Кореи публично казнили жителя страны из города Вонсан провинции Канвон, который нелегально продавал компакт-диски и USB, с записанными на них южнокорейскими фильмами, клипами, отрывками из информационных программ. Как поведал изданию анонимный информатор, эти нелегальные, крамольные, с точки зрения коммунистов, материалы житель продавал по 5-12 долларов за штуку. Казненный по имени Ли был главным инженером в комиссии по управлению сельским хозяйством в городе Вонсан (расположен в восточной части Северной Кореи у Японского моря). Источник портала рассказал, что на экзекуцию смотрели около 500 человек. Родным Ли при этом приказано было сидеть в первом ряду. «Это была первая казнь за антисоциалистические акты на основании антиреакционного закона», - передает портал. «После зачитывания приговора раздался залп из двенадцати стволов. Мертвое тело было положено в соломенный мешок и загружено в ящик, а затем куда-то увезено», - так описал казнь анонимный источник. «Соседи семьи разразились плачем, когда увидели четырех охранников, поднимавших лежащую жену Ли и вбрасывающих ее в фургон, как багаж, но были вынуждены стиснуть зубы и плакать молча, чтобы не быть схваченными на преступном плаче сочувствия реакционеру», - добавил очевидец казни.