Баку и Кабул обсудили межпарламентские связи

В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса haqqin.az сообщили, что председатель Милли Меджлиса отметила наличие уз дружбы и братства между азербайджанским и афганским народами, добавив, что после восстановления Азербайджаном независимости взаимоотношения вышли на качественно новый уровень. Углублению отношений между странами в значительной мере способствовали встречи и переговоры глав двух государств, сказала Сахиба Гафарова.

Спикер азербайджанского парламента с удовлетворением вспомнила о том, как Афганистан безоговорочно поддерживал справедливую позицию Азербайджана как во время 44-дневной Отечественной войны, так и на всех этапах уже оставшегося в прошлом нагорно-карабахского конфликта. По её словам, азербайджанской стороной были высоко оценены заявления государственных структур Афганистана, в том числе Палаты старейшин и Народной палаты Национальной ассамблеи этой страны, выражавших поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Сахиба Гафарова выразила признательность коллеге и народу Афганистана за эту правую позицию и за оказанную поддержку.