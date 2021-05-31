Баку и Кабул обсудили межпарламентские связи
Принимающая участие во Второй всеобщей конференции Парламентской ассамблеии Организации экономического сотрудничества в Исламабаде председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Народной (нижней) палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Мир Рахманом Рахмани.
В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса haqqin.az сообщили, что председатель Милли Меджлиса отметила наличие уз дружбы и братства между азербайджанским и афганским народами, добавив, что после восстановления Азербайджаном независимости взаимоотношения вышли на качественно новый уровень. Углублению отношений между странами в значительной мере способствовали встречи и переговоры глав двух государств, сказала Сахиба Гафарова.
Спикер азербайджанского парламента с удовлетворением вспомнила о том, как Афганистан безоговорочно поддерживал справедливую позицию Азербайджана как во время 44-дневной Отечественной войны, так и на всех этапах уже оставшегося в прошлом нагорно-карабахского конфликта. По её словам, азербайджанской стороной были высоко оценены заявления государственных структур Афганистана, в том числе Палаты старейшин и Народной палаты Национальной ассамблеи этой страны, выражавших поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.
Сахиба Гафарова выразила признательность коллеге и народу Афганистана за эту правую позицию и за оказанную поддержку.
Председатель Волеси Джирга Мир Рахман Рахмани сказал, в свою очередь, что сегодня не только политические отношения, но и связи в других сферах между Афганистаном и Азербайджаном находятся на высоком уровне. Исторически сложившаяся традиционная дружба наших народов занимает особое место в процессе углубления двустороннего сотрудничества, заявил Рахмани.
Межпарламентские связи также развиваются, а взаимные визиты депутатов и их регулярные встречи в рамках различных международных организаций позволяют обсуждать беспокоящие обе стороны вопросы, что является немаловажным фактором. Как заметил Рахмани, то, что делегации сходятся под эгидой таких структур, как Организация экономического сотрудничества, может придать импульс реализации региональных проектов.