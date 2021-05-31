В Австрии близ мечетей вывесили антиисламские знаки

В столице Австрии Вене возле многих мечетей вывесили таблички со словами: «Внимание к политическому исламу, для получения дополнительной информации – «Карта ислама». На табличках также изображен мужчина с бородой и в мусульманском головном уборе, сообщает «Анадолу».

Знаки появились после презентации австрийским правительством сайта под названием «Карта ислама», который характеризует мусульман в качестве потенциальных преступников.

На фоне инцидента «Исламская община Австрии» в очередной раз призвала удалить «Карту ислама», на которой представлена подробная информация о мусульманских учреждениях, чтобы не провоцировать дальнейшее обострение ситуации.

Между тем в австрийских СМИ появилась информация, что антиисламские таблички могли быть вывешены кругами, близкими к радикальному движению Identitären.

В новостях сообщается, что представитель движения Identitären Мартин Селлнер поделился на социальных платформах фотографиями, сделанными во время вывешивания табличек.

На прошлой неделе министр интеграции Австрии Сюзанна Рааб презентовала сайт под названием «Национальная карта ислама». На интернет-ресурсе размещены названия и информация о местонахождении более 620 мечетей, ассоциаций и официальных лиц, а также об их вероятных связях за пределами страны.