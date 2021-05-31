Встреча президентов России и США - Владимира Путина и Джозефа Байдена - должна пройти в формате тет-а-тет, так как два лидера будут делить мир. Всех, кроме переводчиков, нужно будет удалить из комнаты. После завершения переговоров и разделения сфер влияния переводчиков следует расстрелять, чтобы никто не знал, о чем говорили два лидера. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По его словам, в ходе встречи лидерам предстоит разделить мир на зоны влияния: «На Ближнем и Дальнем Востоке все ясно... Но придется подискутировать о том, что одна часть Молдовы перейдет под влияние России, а другая - Румынии... Также будем вынуждены отказаться от шести западных областей Украины. Столицей здесь будет Львов. Остальная Украина перейдет к России. Беларусь будет полностью под контролем России. Это бесспорно. Границы в Прибалтике будут уточнены. Вернем Таллину его старое название - Ревель, а Тарту и без того был известен как русский город Юрьев. Южная Латвия будет возвращена россиянам, а Вильнюсский край - Белоруссии. Им останется Каунас (Литва).

Это не просто слова. Много лет назад я нарисовал карту Ближнего Востока. И сейчас там все, как я говорил», - сказал Жириновский.