США выплатят $7 млн за информацию о главаре «Аль-Каиды в исламском Магрибе»

США пообещали награду $7 млн за информацию о главаре «Аль-Каиды в исламском Магрибе» Абу Убайде Юсуф аль-Анаби. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Госдепа.

Аль-Анаби находится в санкционном списке США с 2015 года. В 2016 году ограничения против него ввела ООН.

В Госдепе уточнили, что «Аль-Каида в исламском Магрибе» совершила целый ряд терактов, среди которых похищения и убийства американцев.

В рамках программы «Вознаграждение за справедливость», которая была запущена в 1984 году, Вашингтон выплатил уже больше $200 млн за информацию о более чем 200 человек.