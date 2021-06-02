Джанни Де Бьязи о победе над Беларусью: «Они – наше будущее»

«Это была тяжелая игра, - говорит итальянский специалист. – Мы смогли спасти игру, добились трудной победы. Большую часть матча мы контролировали игру. Я доволен результатом, но мы снова допустили невынужденные ошибки. Были моменты, которые мне не понравились. Особенно эпизод с пропущенным голом, где мы допустили большую ошибку. Мы нанесли 22 удара, но лишь три – в створ.

Три дня назад я сказал Бадави Гусейнову, что пора уже ему забить. Рад, что ему это удалось. В жизни надо верить во все. Если верить, то нет ничего невозможного. У Бадави есть хорошие качества, особенно во время стандартных положений.

Что касается дебютантов и тех, кто вошел в игру во втором тайме, то они очень хорошо проявили себя. Я остался ими очень доволен. Они – наше будущее».