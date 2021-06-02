Герцог победил Перец и возглавил Израиль наш комментарий
На тайном заседании кнессета одиннадцатым президентом страны был избран Ицхак Герцог. 60-летний политик сменил 81-летнего Реувена Ривлина, занимавшего этот пост с 2014 года.
Депутаты выбирали из двух кандидатур. Конкуренцию Герцогу составила 67-летняя учительница Мирьям Перец. У нее за плечами нет карьеры политика. Перец, потерявшая в войнах двух сыновей-офицеров, читает вдохновляющие патриотические лекции израильской молодежи, которые очень популярны. Одно то, что женщина с такой судьбой смогла претендовать на президентский пост, говорит очень многое об Израиле.
Тем не менее политика остается политикой, и Израилю не суждено было в этот раз впервые получить женщину-президента (легендарную Голду Меир, возглавлявшую правительство с 1969 по 1974 годы, помнят-то все). За Мирьям Перец было отдано 27 голосов депутатов, шестеро воздержались, а 87 проголосовали за Ицхака Герцога. В условиях, когда страна находится в сложном положении, роль президента, обычно не самого влиятельного человека в политической жизни Израиля, заметно возрастает. А Герцог политик опытный и авторитетный.
В определенном смысле Ицхак Герцог стал наследником своего отца, Хаима Герцога, который был президентом Израиля с 1983 по 1993 годы. А его дед Ицхак Галеви Герцог был главным раввином страны. Не каждый политик может похвастаться такими корнями. Но и собственная карьера у нынешнего президента вполне впечатляющая.
Как полагается в Израиле и без чего немыслима государственная карьера, он служил в армии – в подразделении радиоэлектронной разведки, и сейчас имеет звание майора запаса. Юридическое образование получил в США, где его отец был послом в ООН. Работал секретарем правительства при премьере Эхуде Барке, сам занимал министерские посты, возглавлял Национальное управления по борьбе с наркотиками, а затем стал руководителем левоцентристской партии «Авода» и лидером парламентской оппозиции. На пост президента ушел с позиции главы Еврейского агентства «Сохнут», которое по всему миру помогает евреям стать гражданами Израиля.
Сейчас президентом избирают на семь лет и только на один срок. Но это будут непростые годы для Ицхака Герцога и для Израиля. Он в своей речи перед кнессетом пообещал стать президентом для всех израильтян и проводить политику наведения мостов. Герцог был избран за считанные часы до истечения срока на формирование нового правительства, которое в случае неудачи обернется новыми парламентскими выборами, пятыми за короткий срок. Президент Ривлин передаст полномочия Герцогу 6 июля, и с того дня покоя новому главе страны не будет.