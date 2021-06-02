Леонид Швец, автор haqqin.az 00:12

На тайном заседании кнессета одиннадцатым президентом страны был избран Ицхак Герцог. 60-летний политик сменил 81-летнего Реувена Ривлина, занимавшего этот пост с 2014 года. Депутаты выбирали из двух кандидатур. Конкуренцию Герцогу составила 67-летняя учительница Мирьям Перец. У нее за плечами нет карьеры политика. Перец, потерявшая в войнах двух сыновей-офицеров, читает вдохновляющие патриотические лекции израильской молодежи, которые очень популярны. Одно то, что женщина с такой судьбой смогла претендовать на президентский пост, говорит очень многое об Израиле.

Тем не менее политика остается политикой, и Израилю не суждено было в этот раз впервые получить женщину-президента (легендарную Голду Меир, возглавлявшую правительство с 1969 по 1974 годы, помнят-то все). За Мирьям Перец было отдано 27 голосов депутатов, шестеро воздержались, а 87 проголосовали за Ицхака Герцога. В условиях, когда страна находится в сложном положении, роль президента, обычно не самого влиятельного человека в политической жизни Израиля, заметно возрастает. А Герцог политик опытный и авторитетный. В определенном смысле Ицхак Герцог стал наследником своего отца, Хаима Герцога, который был президентом Израиля с 1983 по 1993 годы. А его дед Ицхак Галеви Герцог был главным раввином страны. Не каждый политик может похвастаться такими корнями. Но и собственная карьера у нынешнего президента вполне впечатляющая.