В Израиле новое правительство Яира Лапида
В среду, 2 июня, буквально за час до истечения срока действия мандата на формирование правительства, который находится у главы партии Еш атид Яира Лапида, события начали развиваться стремительно и привели к возникновению правительственной коалиции. Об этом пишет израильское издание Vesty.co.il.
Сначала стало известно, что глава партии РААМ (Объединенный арабский список) Мансур Аббас подписал документ, который дает право председателю «Еш Атид» («Есть будущее») Яиру Лапиду сообщить президенту Реувену Ривлину, что ему удалось сформировать правительство. Аббас провел переговоры с Лапидом и Нафтали Беннетом (глава партии «Ямина») и пришел к ряду договоренностей.
Затем глава партии «Тиква Хадаша» («Новая надежда») Гидеон Саар подписал документ, дающий право Яиру Лапиду сообщить президенту о создании коалиции.