Найдены останки азербайджанского военного
Обнаружено тело еще одного пропавшего без вести в ходе Отечественной войны азербайджанского военнослужащего. Об этом сообщил АПА брат шехида.
Останки жителя поселка Муровдаг Гёйгельского района Вердиева Эльданиза Рабил оглу, 1999 года рождения, было обнаружено в муровдагском направлении. Шехид будет похоронен в Аллее шехидов Гёйгёльского района.
27 сентября 2020 года солдат-сверхсрочник азербайджанской армии Вердиев Эльданиз принял участие в боях за освобождение территорий, оккупированных Арменией. Он пропал без вести 27 сентября во время боев за Муровдаг.